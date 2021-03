1 In der Marktstraße will die Stadt das neue Verwaltungsgebäude von einem Investor bauen lassen und es dann anmieten. Foto: Horst Rudel

Im Zentrum von Kirchheim entsteht eine neue Verwaltungszentrale. Das Haus in der Marktstraße soll von einem privaten Investor gebaut werden, von dem es die Stadt dann mietet.

Kirchheim unter Teck - Das Kirchheimer Rathaus, errichtet im Jahr 1722, ist unbestritten ein Schmuckstück. Genauso unbestritten ist aber auch, dass eine moderne Stadtverwaltung in dem pittoresken Fachwerkbau an ihre Grenzen stößt. Mit dem Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in der Innenstadt soll der Konflikt gelöst werden. In der Marktstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft des Rollschuhplatzes, ist ein Neubau geplant, in dem in einem ersten Schritt der Bürger-Service, der Bereich Ausländerwesen und das Standesamt einziehen sollen. Im Endausbau werden in dem Gebäude, um dessen Ausmaße – 46,5 Meter lang, 17,50 Meter breit und 21 Meter hoch – lange gerungen wurde, rund 150 Büroarbeitsplätze unterkommen. Wenn das Projekt im Zeitplan bleibt, werden die ersten Umzugskoffer wohl im Jahr 2024 gepackt werden.