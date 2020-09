1 Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende bei einem Einbruch in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eine kuriose Beute gemacht. Er entwendete zwei Nähmaschinen.

Kirchheim unter Teck - Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in ein Geschäft in der Kirchheimer Wellingstraße eingebrochen. Dort stahl er nach Angaben der Polizei zwei Nähmaschinen.

Der Unbekannte verschaffte sich offenbar über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude. In dem Haus entdeckte er schließlich die beiden Geräte, die laut Schätzungen der Polizei einen Wert von mehreren hundert Euro haben. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.