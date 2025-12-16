1 Die Rettungskräfte wurden am Dienstagvormittag nach Kirchheim gerufen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Ein 46-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) verletzt worden. Wie es genau zu dem Unglück kam, ist unklar. Die Polizei ermittelt.











Die Rettungskräfte sind am Dienstagvormittag zu einem Arbeitsunfall nach Kirchheim gerufen worden. Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, ist ein Mann bei Installationsarbeiten in einem Gebäude im Bodelschwinghweg verletzt worden.

Der 46-Jährige war kurz nach neun Uhr mit Arbeiten an einer Heizanlage beschäftigt, als er dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge beim Kontakt mit stromführenden Leitungen einen heftigen Stromschlag erlitt. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.