Kirchheim unter Teck: Autofahrer mit zwei Promille gerät in Verkehrskontrolle – Führerschein weg

Autofahrer mit zwei Promille gerät in Verkehrskontrolle – Führerschein weg

1 Die Polizei zog am Montag bei einer Verkehrskontrolle in Kirchheim unter Teck einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. (Symbolbild) Foto: imago//Michael Bihlmayer

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in Kirchheim unter Teck unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle gerät. Hierbei stellt sich heraus, dass der 31-Jährige betrunken ist.











Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Montagmorgen im Kreis Esslingen aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei berichtet, war der 31-jährige Fahrer eines Hyundai-Kleinbusses in Kirchheim unter Teck unterwegs, als er gegen acht Uhr in der Stuttgarter Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Dabei soll den Beamten unter anderem ein Alkoholgeruch aufgefallen sein.

Nachdem ein Atemalkoholtest laut Polizeibericht ein vorläufiges Ergebnis von rund zwei Promille ergab, musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Die Polizei nahm dem 31-Jährigen seinen Führerschein ab. Zudem muss er mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.