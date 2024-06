Kirchheim unter Teck: Auseinandersetzung mit Messer? – Beteiligte schweigen

1 Einer der Kontrahenten musste zur Behandlung in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

In Kirchheim (Kreis Esslingen) kam es am frühen Dienstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern. Einer musste danach zur Behandlung in eine Klinik. Mutmaßlich war auch ein Messer im Einsatz.











Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung auf dem Eugen-Gerstenmaier-Platz in Kirchheim (Kreis Esslingen) am frühen Dienstagmorgen ermittelt die Polizei. Einer der drei Beteiligten im Alter zwischen 18 und 23 Jahren musste nach dem Streit zur Behandlung in eine Klinik.

Die teilweise stark betrunkenen jungen Männer waren, die mutmaßlich auch unter dem Einfluss weiterer Drogen standen, waren gegen 3.30 Uhr in Streit geraten. Bei der Auseinandersetzung soll auch ein Messer eingesetzt worden sein, die Polizei konnte dieses bislang aber nicht sicherstellen. Die Beteiligten schweigen allesamt zu der Auseinandersetzung. Die Ermittlungen laufen.