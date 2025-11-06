Kirchheim und Hochdorf: Partys unter freiem Himmel – Feierlaune trotz sinkender Temperaturen

1 Mit rustikaler Deko und vielen Lichtern will die Hüttengaudi in Kirchheim die Gäste in Stimmung bringen. Foto: privat

Obwohl die Abende schon deutlich kälter werden, sind auch in diesem November wieder Partys im Freien angesagt. In Kirchheim findet von Donnerstag, 6. November bis Samstag, 22. November die Hütten-Gaudi statt, ein vorweihnachtlicher Open-Air-Treff mit Winzer-Glühwein, Kesslersekt aus der Gondel Bar, Feuerstelle und Livemusik. Und in Hochdorf wird der Martinimarkt mit einem Warm-Up am Abend vorher eingeläutet.

Zum vierten Mal verwandelt sich der Kirchheimer Rossmarkt dank der Holzhütten in ein kleines Hüttendorf. Er wolle die Menschen vor dem Beginn der Weihnachtsmärkte in der Region zum Verweilen und Feiern unter freiem Himmel einladen, sagt der Veranstalter Christian Eckhardt.

Rustikales Ambiente im Hüttendorf in Kirchheim

Der Eventmanager, der in Kirchheim auch das Sonnenrot Festival und die Musiknacht mitverantwortet, betreibt außerdem die Eventlocation Mietloft, in der in diesem Jahr während der Hüttengaudizeit jeden Samstags von 22 bis null Uhr die Hüttengaudi Afterparty mit wechselnden Djs stattfindet.

Die Hüttengaudi wartet auf mit einem rustikalen und vorweihnachtlichen Ambiente. Als Fotokulisse biete sich ein alter Schlitten vor einem Mini-Tannenwald an, erklärt Eckhardt.

In die Kulisse passe auch eine Gondel Bar mit spritzigen und alkoholfreien Hüttengetränken und eine kleine Feuerstelle.

Livemusik, herzhafte Speisen und Glühwein

Kulinarisch bieten die Hütten Winzer-Glühwein und ein buntes Angebot an Speisen, das laut Veranstalter von Baumstriezeln, Raclette-Brötchen, Langos und Poffertjes bis zu verschiedenen Eintöpfen und Roten vom Grill reicht. Livemusik und Auftritte wechselnder Djs gibt es jeden Abend ab 19 Uhr.

Geöffnet hat die Hüttengaudi dienstags bis freitags von 16 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

In der Hochdorfer Ortsmitte wird schon am Vorabend des Martinimarkts gefeiert. Foto: Corinna Meinke

In Hochdorf trifft man sich vor dem eigentlichen Martinimarkt zu einem Warm up am Samstag, 8. November von 17 bis 22 Uhr auf dem Kauzbühlparkplatz in der Ortsmitte. Nachdem die Veranstaltung am Vorabend des Hochdorfer Martinimarkts bereits im vergangenen Jahr gut angenommen worden sei, gibt es diesmal eine Neuauflage. Die Arbeitsgemeinschaft Hochdorfer Vereine verspricht Speisen und Getränke, Musik und Lichteffekte.