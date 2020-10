1 Der Täter gelangte durch eine aufgehebelte Tür in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist ein Unbekannter am Mittwoch in eine Gaststätte eingebrochen. Er klaute Bargeld aus einem Spielautomaten.

Kirchheim - Am Mittwoch ist in der Zeit von ein Uhr bis 16 Uhr in eine Gaststätte in der Stuttgarter Straße in Ötlingen eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, gelangte der Täter über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite in die Gaststätte. Von dort aus hebelte er weitere Türen auf und brach zwei Spielautomaten auf. Daraus stahl er Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.