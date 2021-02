Zoff in der Esslinger Politik Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwurf der Trickserei

Kommunalpolitiker fühlen sich in Esslingen von der Verwaltung ausgetrickst. Der Erste Bürgermeister Wilfried Wallbrecht wehrt sich. Er fühlt sich unfair behandelt. Schuld an allem ist eine nicht mehr ganz neue, doch in Esslingen vielgeliebte Brücke: der Alicensteg.