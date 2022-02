1 Der Unfall ereignete sich im Bereich Hegel-/Henriettenstraße. Foto: SDMG/ / Kaczor

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr ist eine 27-jährige Autofahrerin in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) mit dem Fahrzeug eines 53-Jährigen zusammengestoßen.















Link kopiert

Kirchheim/Teck - Eine Leichtverletzte und Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend an der Einmündung Hegel-/ Henriettenstraße ereignet hat. Eine 27-Jährige war laut Polizeiangaben mit ihrem Auto gegen 18.30 Uhr auf der Henriettenstraße in Richtung Hegelstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich stieß sie mit dem von links auf der Hegelstraße heranfahrenden Auto eines 53-Jährigen zusammen. Die 27-Jährige wurde dabei verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.