Kirchheim/Teck: Unbekannter beschädigt Fahrzeuge – Zeugen gesucht

1 Ein Unbekannter hat in Kirchheim mehrere Autos beschädigt. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

In Kirchheim sind in der Nacht auf Freitag mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.











In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in der Jahnstraße in Kirchheim mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug, nach Angaben der Polizei, im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 6 Uhr an drei abgestellten Fahrzeugen – einem Ford, einem Opel und einem VW – jeweils den rechten Außenspiegel ab.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/5010 um Zeugenhinweise.