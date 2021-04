1 Der Betrüger gab sich als Kriminalbeamter aus. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Seniorin aus Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Montag auf die Masche eines Telefonbetrügers reingefallen und wurde um einen hohen Geldbetrag gebracht.

Krichheim/Teck - Kriminelle haben im Laufe des Montags eine Seniorin um einen hohen Geldbetrag gebracht. Am Abend rief ein Betrüger bei der Frau an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er gaukelte ihr vor, dass es in der Nachbarschaft einen Raubüberfall gegeben habe und nun auch ihr Hab und Gut bedroht sei.

Die so unter Druck gesetzte Seniorin wurde daraufhin aufgefordert, Wertgegenstände in eine Tasche zu packen. Wie gefordert, stellte das Opfer die gepackte Tasche mit Bargeld und Schmuck in fünfstelligem Wert vor die Haustür, wo sie kurze Zeit später von einem unbekannten Mann abgeholt wurde. Das Versprechen, die Wertgegenstände nach einer Überprüfung zurückzubringen, hielten die Betrüger nicht ein.

Die Polizei rät:

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die

angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie sofort

vollständig auf.

- Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten

Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die

Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den

Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie

den Polizeinotruf 110.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse preis. Die Polizei wird nie bei Ihnen

anrufen, um Sie über ihr Vermögen auszufragen oder Sie zur

Übergabe von Geld und anderen Vermögenswerten auffordern.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist und übergeben Sie nie

einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher

Geschichte er bei Ihnen vorspricht und für wen er sich ausgibt.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens

zu Rate.

Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de.