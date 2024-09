Kirchheim/Teck: Küchenbrand löst Großeinsatz aus – mehrere zehntausend Euro Schaden

1 Die Brandursache ist bislang unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Weil in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim unter Teck ein Feuer ausgebrochen ist, sind am Dienstag mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgerückt. Bei dem Brand entstand ein hoher Sachschaden.











Zu einem Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Kirchheimer Straße in Kirchheim/Teck sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagnachmittag ausgerückt.

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 14.15 Uhr aus noch unbekannter Ursache wohl ein Elektrogerät in der Küche einer Wohnung in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an und konnte den Brand löschen.

Eine 73 Jahre alte Frau und ein 68 Jahre alter Mann wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Hoher Sachschaden

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Bis auf die betroffene Küche blieb das Gebäude bewohnbar.