Kirchheim/Teck: Kia erfasst Senior auf Baumarktparkplatz – 77-Jähriger schwer verletzt

1 Am Dienstag kam es auf einem Baumarktparkplatz in Kirchheim unter Teck zu einem Unfall. Dabei wurde ein Senior verletzt (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Am Dienstag erfasst ein Kia einen 77-jährigen Fußgänger. Dieser wird schwer verletzt, hält eine polizeiliche Unfallaufnahme zunächst aber nicht für erforderlich.











Ein 77-jähriger Fußgänger ist am Dienstag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) von einem Kia erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Stuttgarter Straße.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 67-jährige Kia-Fahrerin gegen 13.40 Uhr rückwärts aus einer Parklücke. Dabei touchierte der Wagen einen 77 Jahre alten Mann, der gerade am Auto vorbeigehen wollte. Der Senior stürzte daraufhin zu Boden.

Der 77-Jährige hielt eine polizeiliche Unfallaufnahme zunächst offenbar nicht für erforderlich. Die 67-jährige Fahrerin brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort wurde der Grad der Verletzung dann festgestellt.