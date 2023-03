Einbruch in Plochingen Maskierter mit Axt von Polizei festgenommen

Die Polizei hat in Plochingen (Kreis Esslingen) einen Mann festgenommen, der mit Maske und Axt unterwegs war und versucht haben soll, in eine Gaststätte einzubrechen. Der 51-Jährige wurde vor einem Jahr abgeschoben und hielt sich wohl illegal in Deutschland auf.