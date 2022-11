Gebühren in Stuttgart und Region Wo Parken besonders teuer ist – und wo besonders günstig

So teuer ist Parken in der City: Stuttgart greift Autofahrern am tiefsten in die Tasche. Esslingen erhöht die Preise, und Ludwigsburg bleibt auf relativ niedrigem Level stabil. Sechs Städte in Baden-Württemberg im Vergleich.