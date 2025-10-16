1 Auf der Teckplotation Con waren zahlreiche Cosplayer. Foto: Caroline Holowiecki

Ende November findet in Stuttgart wieder die Comic Con statt. Wer nicht so lange warten will, kann am Samstag bei der Kirchheimer Comic- & Filmbörse die kleinere Variante erleben.











Es ist eine Veranstaltung, die einen in Erinnerungen an die Kindheit und Jugend schwelgen lässt – zumindest die etwas älteren Jahrgänge. „Es gibt viele Händler mit Vintage-Figuren, Filmen, alter Elektronik sowie Comics. Ein Tag zum Stöbern, Staunen und Nostalgie erleben“, teilen die Veranstalter mit.

Am Samstag, 18. Oktober, findet bereits zum achten Mal die Kirchheimer Comic- und Filmbörse statt. Es sei im Grunde wie eine kleine Comic Con, aber ohne spezielle Stargäste oder Show, sagt Patrick Götz vom Verein Teckploitation. Der Verein hat nicht nur die Comic- und Filmbörse ins Leben gerufen, sondern auch die etwas größere Teckploitation Con, die wieder im März kommenden Jahres in Kirchheim veranstaltet wird. Dort gebe es beispielsweise im Gegensatz zur Filmbörse auch einen Kostümwettbewerb.

Gibt es Cosplayer bei der Kirchheimer Filmbörse?

„Die Börse steht ganz für sich und lebt vom gemütlichen, familiären Charakter“, teilt Götz mit. Was aber nicht bedeutet, dass es dort keine Cosplayer gibt – also Personen, die sich wie ihre Lieblingscharaktere aus Filmen, Comics oder Videospielen verkleiden. Mit dabei sind beispielsweise die Sturmtruppen aus Star Wars. Die „German Garrison“, ein Gruppe von Fans, die sich aufwendige und detailgetreue Kostüme gebastelt hat, wird teilnehmen.

Comic- und Filmbörse Kirchheim in neuer Location

Neu ist in diesem Jahr: Die Veranstaltung findet nicht wie sonst in der Gaststätte „Zum Hasen“ statt, sondern in der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle im Stadtteil Ötlingen (Zum Rübholz 1). Dazu passend das Motto: „Bigger, Better… alles neu!“

Beginn ist um 10 Uhr, der Eintritt kostet einen Euro. Bis 16 Uhr haben die Besucher Zeit zum Stöbern. Die Neuapostolische Kirche stellt ihren Parkplatz für das Event zur Verfügung. Von dort sind es etwa zwei Minuten Fußweg.