Kirchheim/Teck: 42-Jähriger schlägt Passant mit Glasflasche auf den Kopf und flüchtet

Auf dem Postplatz in Kirchheim soll am Mittwochabend ein alkoholisierter Mann einem Passanten eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Angreifer konnte wenig später von der Polizei vorläufig festgenommen werden.











Ein alkoholisierter Mann hat am Mittwochabend einem Passanten eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Laut Polizeibericht sprach der 42-Jährige um 20.15 Uhr mehrere Männer an, die sich auf einer Sitzgruppe am Kirchheimer Postplatz (Kreis Esslingen) befanden und bat um eine Zigarette. Nachdem er eine bekommen hatte, schlug der 42-Jährige aus bislang ungeklärtem Grund mit einer mitgeführten Flasche auf einen sitzenden, 67 Jahre alten Mann ein.

Dieser musste daraufhin mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Täter war im Anschluss nach Polizeiangaben über die Kolbstraße in Richtung Bahnhof geflüchtet. Dort traf ihn eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung schließlich an. Als er von den Beamten angesprochen wurde, rannte der 42-Jährige über die Daimlerstraße in Richtung Henriettenstraße davon, wo er eingeholt und letztendlich unter Mithilfe eines zufällig privat vorbeiradelnden Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden konnte.

Strafverfahren eingeleitet

Da der 42-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein Test hatte ein vorläufiges Ergebnis von deutlich über 1,5 Promille ergeben, und er sich weiterhin aggressiv verhielt, musste der Betrunkene seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausschlafen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, eingeleitet.