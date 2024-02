Einsatz in Kirchheim: Renitenter Ladendieb hält Polizei auf Trab

1 Die Polizei hat am Freitagabend einen mutmaßlichen Dieb in Gewahrsam genommen. Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Freitagabend nicht nur Diebesgut im Wert von rund 150 Euro mitgehen lassen, sondern auch noch einen Polizeibeamten bespuckt und beleidigt.











Mit vermutlich gleich mehreren Strafanzeigen muss sich ein 49-Jähriger auseinandersetzen, der laut Polizei am Freitag in einem Einkaufsmarkt in der Jesinger Straße in Kirchheim Diebesgut im Wert von etwa 150 Euro entwendet hat. Ein Zeuge beobachtete gegen 19.50 Uhr, wie der Mann Waren in seine Jackentasche und einen Rucksack steckte. Mit mehreren Mitarbeitern hinderte er den offenbar stark alkoholisierten und aggressiven Verdächtigen am Verlassen des Markts. Als die Polizei ihn in Gewahrsam bringen wollte, spuckte der 49-Jährige einem Beamten ins Gesicht und beleidigte ihn.