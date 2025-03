1 Der Mann fand anstatt des verlorenen Rings eine Granate. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Christian Ohde

Auf der Suche nach seinem verlorenen Ring hat ein Mann am Sonntag bei Kirchheim (Kreis Esslingen) ein Granate gefunden, die ersten Ermittlungen nach aus dem Zweiten Weltkrieg stammt.











Ein 29-Jähriger hat am Sonntagmittag in einem Waldstück zwischen Kirchheim und Schlierbach eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Mann hatte am Vortag beim Radfahren seinen Ring verloren und suchte ihn gegen 14 Uhr in der Nähe der B 297 zu Fuß, berichtet die Polizei.

Statt seines Schmucks fand er jedoch einen verdächtigen Gegenstand, der einer Granate ähnelte. Er alarmierte die Polizei, die gemeinsam mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst ermittelte, dass es sich offenbar um eine Weltkriegsgranate handelt.

Die Spezialisten stuften sie als Blindgänger ein, bargen die Munition und transportierten sie ab.