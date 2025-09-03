1 Die Stadthalle im Teck-Center in Kirchheim bleibt bis mindestens Ende des Jahres geschlossen. Foto: Stadt Kirchheim

Die Sanierungsarbeiten in der Stadthalle Kirchheim (Kreis Esslingen) sollten im September beendet sein – ziehen sich aber noch Monate hin. Das wirkt sich auf Kulturveranstaltungen aus.











Link kopiert

Es ist eine schlechte Nachricht für alle Kulturfreunde: Die Stadthalle Kirchheim wird mindestens bis Ende Dezember dieses Jahres wegen Bauarbeiten geschlossen bleiben – und damit einige Monate länger als geplant. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die bis dahin geplanten städtischen Veranstaltungen müssen in andere Räumlichkeiten verlegt werden.

Die Stadt hat die Ferienzeit nutzen wollen, um in der Stadthalle zwingend notwendige Sanierungsarbeiten durchzuführen: Im Mittelpunkt stehen bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes und der Sicherheit. Ursprünglich war das Ende der Maßnahmen für Mitte September angesetzt. „In den letzten Tagen hat sich jedoch gezeigt, dass sich der Abschluss durch nicht vorhersehbare Entwicklungen verzögern wird“, lautet die Hiobsbotschaft aus dem Rathaus. Welcherart die Probleme sind, dazu gibt es keine Auskunft.

Kirchheim: Weitere Verzögerungen sind möglich

Die Stadtverwaltung geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die im Teck-Center befindliche Stadthalle voraussichtlich bis Ende Dezember geschlossen bleibt, räumt in der Mitteilung zugleich jedoch ein: „In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Sanierungsarbeiten kann es zu weiteren zeitlichen Verzögerungen kommen.“ Das trifft vor allem den Kulturring Kirchheim hart, der in der Stadthalle zahlreiche Veranstaltungen geplant hat.

Wegen der Sanierungsarbeiten mussten bereits für erste Programmpunkte alternative Spielstätten gefunden werden: Das Konzert mit dem Pianisten Eugene Mursky am 27. September, findet nun in der Schlosskapelle statt, der Pianist Christoph Soldan und das Schlesische Kammerorchester sind am 4. Oktober in der evangelische Auferstehungskirche zu hören und das Theaterstück „Miras Sternenreise“ wird am 17. Oktober in der Notzinger Gemeindehalle aufgeführt. Die Lesung mit dem Schauspieler Heiko Ruprecht am 19. Oktober wird in die Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle Ötlingen verlegt, ebenso das Konzert mit dem Minguet Quartett am 16. November.

Besucher der Kirchheimer Stadthalle werden rechtzeitig informiert

Noch offen ist wohl, wo das Theaterstück „Der Brandner Kaspar“ am 25. Oktober zu sehen sein wird, im städtischen Veranstaltungskalender ist weiterhin die Stadthalle als Veranstaltungsort angegeben. Gleiches gilt für den Liederabend mit Sängerin Pe Werner am 7. Dezember. Die Stadtverwaltung versichert: „Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen werden rechtzeitig über den jeweiligen Ortswechsel informiert.“