1 Mehrere Personen griffen in Kirchheim zwei Polizeibeamte an und beleidigten sie. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bei einem größeren Polizeieinsatz sind am Mittwochabend in Kirchheim zwei Polizeibemate angegriffen worden. Dabei wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen.

Kirchheim - Am Mittwochabend ist es am Mittwochabend in der Innenstadt von Kirchheim zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 22 Uhr wurde laut Polizeiangaben zunächst ein 59-jähriger Fußgänger in der Alleenstraße von einem bislang unbekannten Mann, der zuvor mehrere Mülleimer und Blumentöpfe umgeworfen hatte, mit einem Regenschirm angegriffen und leicht im Gesicht verletzt. Hintergrund der Tat war mutmaßlich, dass der 59-Jährige den Unbekannten zuvor auf dessen Fehlverhalten hingewiesen hatte. Der Unbekannte flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Alleenschule von einem alkoholisierten 25-Jährigen angehalten, der sich dort mit etwa 15 weiteren Personen aufhielt. Nachdem die Polizeibeamten ausgestiegen waren, wurden sie aus der Gruppe heraus von einer 18-Jährigen beleidigt. Als die junge Frau einer Kontrolle unterzogen werden sollte, störte der 25-Jährige die polizeilichen Maßnahmen. Die Bematen sprachen daraufhin einen Platzverweis gegen ihn aus. Da er diesem jedoch nicht nachkam und handgreiflich wurde, brachten ihn die Polizisten zu Boden. Dabei leistete er heftigen Widerstand.

Mehrere Personen festgenommen

Ein 19-Jähriger und eine 21-Jährige griffen nun die beiden Polizeibeamten an, um dem 25-Jährigen zu helfen. Auch weitere Personen solidarisierten sich mit dem 25-Jährigen und versuchten auf die Polizeibeamten einzuwirken. Diese setzten Pfefferspray ein. Mit der Unterstützung weiterer Streifenwagenbesatzungen wurde die Lage schließlich beruhigt.

Der 19-Jährige und die 21-Jährige wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Der 25-Jährige musste aufgrund seiner Alkoholisierung den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Ob er auch für den Angriff auf den 59-jährigen Fußgänger verantwortlich ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Eine Polizeibeamtin erlitt durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.