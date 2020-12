1 Ein Einbrecher hebelte zuerst eine Tür auf und machte sich dann auch im Inneren an diversen Türen zu schaffen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Am Wochenende ist ein unbekannter Täter in ein Schulgebäude im Kirchheimer Stadtteil Ötlingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Was er gestohlen hat, steht noch nicht fest.

Kirchheim - Ein Unbekannter ist am Wochenende in eine Schule in der Straße Zum Rübholz in Ötlingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, eine Gebäudetür auf und gelangte so in das Innere der Schule. Dort machte er sich an diversen Türen zu schaffen und durchsuchte Schränke und Inventar. Welche Beute der Einbrecher machte, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.