1 Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein betrunkener 37-Jähriger hat in Kirchheim Polizisten getreten, bespuckt und übel beleidigt.















Link kopiert

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich ein 37-Jähriger verantworten, der am frühen Freitagmorgen in Kirchheim Polizeibeamte angegriffen, beleidigt und bespuckt hat.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen gegen 3.20 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, weil ein offensichtlich Betrunkener am Kirchheimer Bahnhof herumbrülle, randaliere und auf die dort wartenden Taxen einschlage. Im Verlauf einer sofortigen Fahndung seien die Polizeibeamten im Bereich der Henrietten- und Siemensstraße auf den Tatverdächtigen getroffen. Als sie dessen Personalien aufnehmen wollten, sei der 37-Jährige sofort aggressiv geworden und habe die Beamten mit übelsten Beschimpfungen und Kraftausdrücken beleidigt, sie angespuckt und nach ihnen getreten. Daraufhin sei er zu Boden gedrückt und mit Handschellen gefesselt worden.

Selbst auf der Fahrt in eine Klinik, wo er vor einem Aufenthalt in Polizeigewahrsam untersucht werden sollte, habe er sich nicht beruhigen lassen, habe weiterhin nach den Polizisten getreten und diese beschimpft. Zwei Beamtinnen seien von dem 37-Jährigen leicht verletzt worden, hätten ihren Dienst aber fortsetzen können. Auch in der Notaufnahme des Krankenhauses habe der Mann randaliert und das Personal beleidigt. Der Polizei zufolge wurde er in einer Fachabteilung der Klinik aufgenommen und sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen.