1 Der Unbekannte schlug unter anderem die Scheibe einer Bürotür ein. Foto: picture alliance / dpa/Franz-Peter Tschauner

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bricht ein Unbekannter in eine Schule in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.















Link kopiert

In einer Schule in der Jesinger Halde in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen.

Zwischen 19.30 Uhr und Mittwochmorgen verschaffte sich der Einbrecher laut Polizeiangaben zunächst über die Haupteingangstüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend versuchte der Unbekannte einen Getränkeautomaten aufzubrechen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.