1 Der Einbruch geschah über den Feiertag. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Außer Einwegmasken und Einweghandschuhen konnte ein Einbrecher in einer Radstation im Bahnhofsareal in Kirchheim nichts erbeuten.

Kirchheim - In die Radstation im Bahnhofsareal am Eugen-Gerstenmaier-Platz ist eingebrochen worden, wie die Polizei berichtet. In der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Freitag, sieben Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Aufenthaltsraum der Station. Von dort aus versuchte er vergeblich, die verschlossene Verbindungstür zur Werkstatt zu öffnen. Aus dem Aufenthaltsraum ließ der Einbrecher ersten Erkenntnissen nach Einweggesichtsmasken und Einweghandschuhe mitgehen.