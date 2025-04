Kirchheim im Kreis Esslingen: Polizei nimmt Drogenhändler fest

1 Die Polizei konnte die Drogen einem mutmaßlichen Dealer zuordnen. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Justin Brosch

Die Polizei findet bei einer Fahrzeugkontrolle in Kirchheim (Kreis Esslingen) 30 Gramm Kokain und andere Drogen. Ein Tatverdächtiger befindet sich in Haft.











Ein mutmaßlicher Rauschgifthändler ist von der Polizei am frühen Samstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Kirchheim (Kreis Esslingen) festgenommen worden. Der polizeibekannte und einschlägig vorbestrafte Beschuldigte befinde sich bereits in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilten.

Eine Streife des Polizeireviers Kirchheim hielt demnach am Samstag gegen 1.15 Uhr ein Auto in der Jahnstraße an. Bei der Kontrolle des mit drei Personen besetzten Fahrzeugs fanden die Beamten offenbar knapp 30 Gramm Kokain, das sie dem 29-jährigen Tatverdächtigen zuordneten. Zudem habe er knapp sechs Gramm Haschisch sowie knapp zwei Gramm Marihuana und 30 verschreibungspflichtige Tabletten mit sich geführt, teilte die Polizei mit.

Ermittlungen dauern an

Der noch unter Bewährung stehende 29-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am selben Tag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Die polizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der Rauschmittel dauern an.