1 Spezialisten der Spurensicherung waren vor Ort (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte

Unbekannte haben sich im Zeitraum von Mittwoch, 16.45 Uhr bis Donnerstag, 11.20 Uhr gewaltsam Zugang zu den Büroräumen eines Seniorenzentrums in Kirchheim verschafft. Die dreisten Diebe konnten mit ihrer Beute fliehen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen berichtet, war den Mitarbeitenden eines Seniorenheims in der Straße Im Ottenäcker am Donnerstagvormittag aufgefallen, dass in die Büroräume eingebrochen und Bargeld gestohlen wurde. Zu dessen Höhe wurden keine Angaben gemacht.

Die Fahndung nach den Tätern lauft. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung.