Kirchheim im Kreis Esslingen: Betrunkener Mann stürzt – und wird wohl ausgeraubt

1 Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Kirchheim/Teck (Symbolbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Ein 35-jähriger Mann kann sich in betrunkenem Zustand nicht mehr auf den Beinen halten. Eine Passantin informiert die Polizei – und die stellt fest, dass die Habseligkeiten des Gestürzten fehlen.











Ein Mann ist am frühen Samstagmorgen in betrunkenem Zustand in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) gestürzt und wohl ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 35-Jährige gegen 5 Uhr auf dem Fußweg von der Kolb- in Richtung Jahnstraße zu Fall gekommen. Eine Passantin verständigte die Polizei.

Die Beamten brachten anschließend in Erfahrung, dass sowohl das Mobiltelefon, als auch das Bargeld des Verletzten fehlten. „Ob es sich dabei um eine Raubstraftat handelt oder ob die hilflose Lage der Person der Grund für die Abnahme seiner Habseligkeiten war, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen“, teilte die Polizei mit.