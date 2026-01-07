Kirchheim im Kreis Esslingen: „Bei minus 15 im Campingstuhl“ das Licht von vor zehntausend Jahren entdecken

„Bei minus 15 im Campingstuhl“ das Licht von vor zehntausend Jahren entdecken

1 Vom Balkon aus blickt Simon Schaible ins Weltall, hier mit dem Spiegelteleskop. Foto: aia

Simon Schaible aus Kirchheim holt die Unendlichkeit ganz nah heran. Mit Teleskop, Kamera und spezieller Software gelingen ihm faszinierende Aufnahmen aus dem Weltall.











In Simon Schaibles Wohnzimmer sitzt man zwischen kosmischen Nebeln, Sternhaufen und Galaxien. An der Wand hängen die Fotos der rätselhaft-schönen Gebilde, die ahnen lassen, dass es noch ganz andere Realitäten gibt als die, die wir kennen. Ein ähnliches Gefühl hatte Simon Schaible, als er zum ersten Mal die Milchstraße fotografiert hatte.