Kirchheim: Fußballstar Antonio Rüdiger erwartet – „Toni möchte sich meine Jungs anschauen“

Mit Antonio Rüdiger kommt einer der schillerndsten Fußballstars in den Kreis Esslingen. Der Spieler der Nationalelf, der als Innenverteidiger seit 2022 bei Real Madrid unter Vertrag steht, soll am 31. März nach Kirchheim Teck kommen.

Der Besuch von Rüdiger sei ein Freundschaftsdienst, erklärt Meksud Colic. Der 33-jährige Kirchheimer, der eine DFB-Trainer-Lizenz besitzt, hat das Treffen eingefädelt. Der Kirchheimer und der Nationalspieler Rüdiger sind seit vielen Jahren eng befreundet. Eine Freundschaft, die Colic auch auf seinem Auftritt in den sozialen Medien dokumentiert.

Die beiden Freunde treffen sich mal bei Real Madrid und mal in Stuttgart

Das letzte Treffen von Mitte Februar fand bei Real Madrid statt und davor sahen sich die Freunde Anfang November 2025 in der Stuttgarter Porsche Arena. Nun also Kirchheim. Dort möchte Colic am 31. März im und um das Stadion des VfL Kirchheim einen Fußballnachmittag für den Nachwuchs anbieten, bei dem auch Antonio Rüdiger vorbei schauen soll. „Ich plane ein Training mit meinen Jungs von meiner Fußballschule und Toni möchte sich das mal anschauen“, erklärt Colic das Interesse des Fußballstars, der im Fall seiner Nominierung am Vortag beim Länderspiel Deutschland-Ghana in der Stuttgarter MHP-Arena auf dem Platz stehen könnte.

Um 14 Uhr soll die Veranstaltung im Kirchheimer Stadion beginnen, die für Kinder und Jugendliche frei zugänglich sein soll. Geplant sind außerdem Gewinnspiele, Essensstände und Musik-Unterhaltung mit einem DJ.

Der Fußballstar interessiert sich für die Nachwuchsarbeit beim VfL Kirchheim

Der Fußballprofi Antonio Rüdiger, der auch beim VfB Stuttgart, bei AS Rom und beim FC Chelsea unter Vertrag stand, gehörte 2024 zum deutschen Kader bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Rüdiger sorgte unlängst für Schlagzeilen, als er bei einem spanischen Ligaspiel wegen einer harten Aktion gegenüber einem Gegenspieler in die Kritik geriet.

In Kirchheim hat sich Meksud Colic, der früher als Fußballprofi in der Ersten Bundesliga in Bosnien bei der Sportgemeinschaft Sonnenhof Großaspach, bei der SSV Reutlingen und schließlich beim VfL Kirchheim am Ball war, der Nachwuchsarbeit verschrieben und betreibt die „Be-fit-Fußball-Academy“, um junge Spieler voran zu bringen.

Infos im Netz gibt es auf dem Instagramkanal von Meksud Colics Fußballschule unter:@befit_fussballacademy.