Kirchheim /Esslingen: Frau lässt sich von Schock-Anrufer erpressen

1 Die Polizei warnt vor Schock-Anrufern, die Geld fordern. Foto: Marijan Murat/dpa

Eine 60-jährige Frau aus Kirchheim hat einen Schock-Anruf erhalten. Der Erpresser forderte von der Frau Geld und Wertgegenstände. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.











Am Montagabend ist eine 60 Jahre alte Frau aus Kirchheim nach Angaben der Polizei Opfer von Telefonbetrügern geworden und um Wertgegenstände und Bargeld in fünfstelliger Höhe gebracht worden.

Die Frau erhielt demnach gegen 17.45 Uhr einen Telefonanruf, in dem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab. Der Unbekannte gaukelte der Frau vor, dass ihr Kind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen die Bezahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt werden könne.

Eine angebliche Staatsanwältin erhöhte den Druck

Außerdem meldete sich in dem Gespräch auch noch eine angebliche Staatsanwältin zu Wort. Die verunsicherte Kirchheimerin schenkte den gewieften Anrufern Glauben und begab sich wie gefordert mit Bargeld und Wertgegenständen in die Kiesstraße nach Esslingen. Dort übergab sie alles gegen 20.10 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters an einen Komplizen der Betrüger.

Geldübergabe in Esslingen

Der Abholer lief laut Polizei anschließend in unbekannte Richtung davon. Später flog der Betrug auf. Der Abholer wird als etwa 20 bis 25 Jahre alter und rund 180 Zentimeter großer Mann beschrieben. Er hat kurze, schwarze Haare und war mit einer hellen Stoffhose sowie einem langen schwarzen Hemd bekleidet.

Die Polizei warnt vor Schock-Anrufern

Zeugen, die am Montagabend im Bereich der Karmeliterpassage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07 11 / 3 99 03 30 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf, denn sie sollen mit dieser Masche betrogen werden. com