1 Die roten Sofas gibt es nicht von der Stange. Sie sind eigens für die Kinderbücherei gefertigt worden. Foto: Ines Rudel

Kirchheims Oberbürgermeister Pascal Bader hat die neue Kinderbücherei der Stadt eingeweiht. Und hatte dabei allen Grund zur Freude – auch weil die Kosten im Rahmen geblieben sind.

Kirchheim - Der Kirchheimer Oberbürgermeister Pascal Bader hat am Mittwoch dreifachen Grund zur Freude gehabt. Erst hat er Carola Abraham begrüßt, die Ingrid Gaus als neue Leiterin der Stadtbücherei nachfolgt – Gaus geht nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand. Dann hat er, erstmals in seiner noch jungen Amtszeit, zur Schere greifen dürfen, um das rote Band anlässlich der Einweihung der neuen Kinderbücherei zu durchschneiden. Und schließlich hat er zufrieden festgestellt, dass die Teckstadt mit dem Vorhaben auch finanziell einen guten Schnitt gemacht hat. Mit 200 000 Euro für die Umgestaltung, die Renovierung, die neuen Möbel und die Beleuchtung ist das Projekt im Kostenrahmen geblieben.