Einbruch in Golfclub

1 Die Einbrecher gelangten vermutlich durch Einschlagen der Terrassentür in die Gaststätte (Symbolbild) Foto: dpa/Horst Ossinger

Mehrere bislang unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen in die Gaststätte eines Golfclubs bei Ötlingen ( Kreis Esslingen) eingebrochen.

Kirchheim - In die Gaststätte eines Golfclubs bei Ötlingen ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, schlugen mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich kurz nach vier Uhr die Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Lokals.

Anschließend durchstöberten sie die Räumlichkeit. Ersten Erkenntnissen nach entfernten sich die Einbrecher ohne Beute. Die Polizei schätzt den Schaden an der Terrassentür auf 1.500 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.