1 In Kirchheim werden zu viele Bäume gefällt. Das findet zumindest der Nabu-Kreisverband. Die Naturschützer haben deshalb Strafanzeige gegen die Verantwortlichen gestellt. Foto: Horst Rudel

In Kirchheim ist die Stelle des Baubürgermeisters neu zu vergeben. Kurz vor der Wahl im Gemeinderat erstattet der Nabu Anzeige gegen den Amtsinhaber Günter Riemer, der sich wieder bewirbt. Das kommt im Rat nicht gut an.

Kirchheim - Der Esslinger Kreisverband des Naturschutzbundes Nabu hat Strafanzeige gegen den Kirchheimer Bürgermeister Günter Riemer erstattet. Mindestens so spannend wie der Tatvorwurf – Riemer soll jahrelang den Artenschutz mit Füßen getreten haben – ist das der entsprechenden Mitteilung vorangestellte Anliegen: „Wir bitten um Veröffentlichung der nachfolgende Pressemitteilung in den nächsten Tagen, wenn möglich am Samstag, 3. Oktober 2020, spätestens jedoch am 5./6. Oktober“, steht da, gefolgt von der Wunsch, doch mitgeteilt zu bekommen, wann die Pressemitteilung gedruckt wird.“