1 Bei dem Unfall in Kirchheim entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen in Kirchheim ein am Straßenrand geparktes SUV gerammt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Kirchheim - Bei einem heftigen Auffahrunfall ist am Dienstagvormittag in Kirchheim ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, war ein 79-Jähriger gegen 10.10 Uhr mit seinem Auto in der Bismarckstraße in Richtung Eichendorffstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 40 ungebremst gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes SUV.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dies etwa 100 Meter weit nach vorne geschoben bis es gegen einen am gegenüberliegenden Straßenrand abgestelltes weiteres Fahrzeug prallte. Der Wagen des 79-Jährigen und das SUV mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher sowie ein 13 Jahre alter Junge, der sich in dem abgestellten SUV befand, blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt.