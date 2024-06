Kirchheim: Auf frischer Tat ertappt: Jugendliche schrauben Ortsschild ab

1 Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Foto: dpa

Am Freitagabend haben sich Jugendliche an einem Ortsschild in Kirchheim zu schaffen gemacht. Dabei wurde ein Ortsschild abgeschraubt. Die Gruppe wurde auf frischer Tat ertappt.











Einem aufmerksamen Zeugen ist es laut Polizei zu verdanken, dass am Freitagabend der Diebstahl des Ortsschilds von Kirchheim unmittelbar nach der Tat aufgeklärt werden konnte. Gegen 23.25 Uhr wurde mitgeteilt, dass sich Jugendliche an dem Schild in der Schlierbacher Straße zu schaffen machen. Die alarmierten Polizeistreifen trafen auf einem Fußweg insgesamt vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren samt Ortsschild an. Die Jugendlichen wurden an die Eltern übergeben. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt, wer welchen Tatbeitrag geleistet hat.

Vier Jugendliche beteiligt