Kirchheim am Neckar: Ausgewiesener Altenpfleger – Hoffnung auf Rückkehr ist noch nicht gestorben

Ausgewiesener Altenpfleger – Hoffnung auf Rückkehr ist noch nicht gestorben

1 Sedia Kijera geht es in Gambia mittlerweile besser – der Kampf für seine Rückkehr geht jedoch weiter. Foto: /Seebrücke Kirchheim

Ob Sedia Kijera nach Deutschland zurückkehren kann, ist ungewiss. Derweil baut sich der Kirchheimer eine Existenz in Gambia auf – mit deutscher Unterstützung.











Die Kirchheimer Ortsgruppe der Organisation Seebrücke gibt die Hoffnung nicht auf und unternimmt weiterhin große Anstrengungen, um den gambischen Altenpflegehelfer Sedia Kijera zurück nach Deutschland zu holen. Der hat sich in Gambia mittlerweile eine Existenz aufgebaut – will aber wieder zurück nach Kirchheim am Neckar, in seinen Job und zu seinen Freunden.