Kirchenkonzert in Neuhausen: Orgelkonzert mit Jazz und Klassik

1 Markus Grohmann kuratiert die Reihe der Konzerte auf der Walcker-Orgel in Neuhausen. Foto: Ines Rudel

Mit Jazz und Klassik endet die Konzertreihe auf der Walcker-Orgel in Neuhausen am 31. Dezember. Kirchenmusikdirektor Markus Grohmann stellt dann auch das neue Programm vor.











Jazz und Klassik am Silvesterabend haben in der Reihe der Walcker-Orgel- Konzerte Tradition. Am Dienstag, 31. Dezember, 16 Uhr, spielen in der Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in Neuhausen die Bläser des „Ludwigsburger Blechbläser-Quintetts“ unter der Leitung von Professor Hubertus von Stackelberg und Bezirkskantor Martin Kaleschke aus Ludwigsburg an der Orgel. Außerdem ist der Posaunist Uli Gutscher vom Jazz-Trio Stuttgart dabei.

Der festliche Jahresausklang hat in Neuhausen Tradition. Damit wird die Konzertreihe für das Jahr beendet. In diesem Rahmen stellt Kirchenmusikdirektor Markus Grohmann das Jahresprogramm 2025 vor. Sein Ziel ist es, spannende Musikerinnen und Musiker in die katholische Pfarrkirche auf den Fildern zu holen, die auf dem restaurierten historischen Instrument spielen. Mit Unterstützung der Firma Balluff schafft es Grohmann, ein vielseitiges Programm mit internationalen Musikern und mit bekannten Namen aus der Region anzubieten.

Das historische Instrument des bekannten Orgelbauers Eberhard Friedrich Walcker hat die Kirchengemeinde in den Jahren 2000 bis 2005 mit großem Aufwand restaurieren lassen. Seitdem interessieren sich Orgelexperten aus der ganzen Welt für das gut erhaltene Instrument und kommen nach Neuhausen. Grohmann ist es wichtig, die Musik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Es gibt eine neue CD, auf der ausgewählte Ausschnitte aus den Konzerten zu hören sind. Sie ist zum Preis von 15 Euro unter tickets@walcker-orgel-neuhausen-filder.de zu haben.

Karten für das Silvesterkonzert zum Preis von 18 Euro, ermäßigt 16 Euro, gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Filder und bei Weine Wagner in Neuhausen. Die Abendkasse hat ab 15.15 Uhr geöffnet. Weitere Informationen im Internet: www.walcker-orgel-neuhausen-filder.de