1 Detlef Eichel freut sich darüber, dass die App viel genutzt wird. Foto: Andreas Kaier/Kaier

In Aichwald gibt es alle Termine und viele Informationen direkt aufs Handy. Wer sich registriert, darf mitreden.















Aichwald - Die Süddeutsche Gemeinschaft Aichwald ist eine von acht Gemeinden des Süddeutschen Gemeinschaftsverbands im Bezirk Esslingen und ein Ableger der evangelischen Kirche. „Auch wenn wir mit der evangelischen Kirche die meisten Berührungspunkte haben, spielt die Kirchenzugehörigkeit für uns keine Rolle“, sagt Detlef Eichel vom Leitungskreis der Aichwalder Gemeinschaft mit ihren derzeit 30 Mitgliedern. An den regelmäßigen Gottesdiensten und in den Hauskreisen sind aber auch all jene willkommen, die anderen Religionen oder keiner Religion angehören und auch nicht Mitglied der Süddeutschen Gemeinschaft sind, die sich ausschließlich über Spenden finanziert.