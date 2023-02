Kirchenbibliothek in St. Dionys in Esslingen

Fake News um ein Skelett, Schöngeistiges eines Unbarmherzigen, Schriften eines Umstrittenen: In der Kirchenbücherei Esslingen gibt es spannende Schätze aus ehemaligen Klöstern, Schulen und privaten Haushalten zu entdecken.















Ein paar Stufen führen auf der steilen Treppe nach oben. Wenige Schritte sind es nur – und doch gleichen sie einer Zeitreise. In dem Raum über der Sakristei an der Südseite der Esslinger Stadtkirche wurden seltene Schätze dem Staub der Jahrhunderte entrissen und bieten einen gar nicht angestaubten Einblick in das historische Stadtleben. In der Kirchenbücherei von St. Dionys kann Albrecht Braun als ehrenamtlicher Bibliothekar viele unvermutete Seiten der Geschichte präsentieren. Hochmut und Demut, Wissen und Irrtum, Glaube und Zweifel, Erfolge und Niederlagen – eine große Bandbreite an Beispielen menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns finden sich hier zwischen Buchdeckel gepresst.