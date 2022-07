1 Der katholische Pfarrer Stefan Möhler (links) und der evangelische Dekan Bernd Weißenborn in der Esslinger Frauenkirche Foto: Roberto Bulgrin

Seit diesem Jahr gibt es in Deutschland mehr Nichtchristen als Christen. Gleichzeitig wehrt sich in der katholischen Kirche der Vatikan gegen den Synodalen Weg, eine Reformbewegung in Deutschland. Wo stehen die Kirchen in Esslingen?















Es war schön, aber nicht nur. Wenn sich der katholische Pfarrer Stefan Möhler an den diesjährigen Katholikentag in Stuttgart Ende Mai erinnert, sieht er Licht und Schatten. „Der Eindruck von Vielfalt und Buntheit, das war sehr ermutigend“, sagt er. „Aber die Krisen unserer Kirchen haben wohl dazu beigetragen, dass nicht so viele Menschen dabei waren wie sonst.“ Daran hat sich auch im Juli nichts geändert – im Gegenteil. Die Gemeinden beider Kirchen, sowohl die evangelische wie auch die katholische, schrumpfen. 2022 war das Jahr, in dem Christen in Deutschland gegenüber Nichtchristen zur Minderheit geworden sind. Dieser Abwärtstrend, damit rechnen die Kirchen, wird sich weiter fortsetzen.