Kirche in Steinenbronn: Diebe klauen schweres Gerät

Kirche in Steinenbronn

In Steinenbronn (Kreis Böblingen) haben Diebe Werkzeug von einer Baustelle auf dem Grundstück einer Kirche geklaut.











Unbekannte haben am Wochenende in Steinenbronn (Kreis Böblingen) Werkzeug von einem Kirchengelände gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, muss der Diebstahl zwischen Freitag, 4. Juli, um 15.30 Uhr und Samstag, 5. Juli, um 16 Uhr passiert sein.

An der Kirche in der Klingenbachstraße wird gerade gebaut. Laut Polizei öffneten die Unbekannten einen Bauzaun und stahlen einen rund 200 Kilogramm schweren Hydraulikbohrhammer. Der ist dafür gedacht, an einem Minibagger angebracht zu werden.

Gab es ein Fluchtauto?

Der aktuelle Stand der Ermittlungen ist, dass die Diebe den Bohrhammer über die Rückseite des Grundstücks auf einen Grünstreifen der Schönaicher Straße zogen und ihn mutmaßlich in ein Fluchtfahrzeug einluden. Zu dem Fahrzeug gibt es noch keine Erkenntnisse.

Die Polizei schätzt den Wert des Werkzeugs auf rund 2500 Euro. Wer etwas gesehen hat, soll sich beim Polizeiposten Waldenbuch melden. Der ist unter Telefon 07157/52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de erreichbar.