Attacke auf Johanneskirche: Pfarrer sieht hohes Maß an „Hass und Gewalt“

Kirche am Stuttgarter Feuersee

10 Auch hochwertige Glasmalereien wurden beschädigt. Foto: Evangelische Kirchengemeinde S-West

In der Nacht auf Samstag richteten Unbekannte einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro in der Johanneskirche an. Mehr als zwanzig Fenster mit teilweise hochwertigen Glasmalereien wurden beschädigt, Kirchenbänke herausgerissen.















Stuttgart - Die Johanneskirche am Feuersee war in der Nacht auf Samstag Ort eines perfiden Angriffs. Unbekannte sind in den auch als „Klein-Notre-Dame im Stuttgarter Westen“ bezeichneten neugotischen Bau eingestiegen und haben diesen verwüstet.