Stuttgarterin reist an gefährlichste Orte

17 Louisa Schneider war für fünf Wochen in Brasilien. Sie hat dort auch unter Indigenen gelebt. Foto: Markus Mauthe/privat

Die Stuttgarter Aktivistin Louisa Schneider und der Fotograf Markus Mauthe besuchen sieben Orte, die als Kipppunkt fürs Weltklima gelten. Wie der Amazonas zu Asche wird, haben sie gerade mit eigenen Augen gesehen – und zeigen es auf Instagram.















Vom Flieger ging es direkt zum Kipppunkt. Louisa Schneider war keine zwei Stunden auf brasilianischem Boden, da fand sie sich in den Feuern wieder, sah mit eigenen Augen, wie der Amazonas zu Asche wird. In Videos auf Instagram berichtet die 23-jährige Klimajournalistin aus Stuttgart direkt aus dem brennenden Regenwald. Sie redet eindringlich, besorgt, aber auch mit Mut in der Stimme.