„Hamburg Süd“ in Kemnat: Ein Ex-Seemann mit Faible für Nostalgie

1 Der Hamburger Seemann Horst Giese bringt Kultur und nostalgisches Flair in sein Kiosk in Kemnat. Foto: Kathrin Horster

Im ‚HamburgSüd‘ bewahrt Inhaber Nicolas Giese ein Stück Kemnater Einkaufsgeschichte mit Nostalgieflair, setzt dabei aber auf ein individuelles Konzept und zweites Standbein, die Kultur.











Bei Nicolas Giese bekommt man nicht nur Radiergummis, Schulhefte der Marke Oxford, Zeitungen und sogar Klopapier, sondern, falls nötig, auch mal Vokabelnachhilfe. Beim Ortstermin in dessen Kemnater Kiosk ‚HamburgSüd‘ will eine Frau, die nur Englisch spricht, einen Kugelschreiber bezahlen. Das Wort „Bon“ kennt die Dame nicht; also kritzelt Giese die drei Buchstaben auf die Papiertüte, in die er gerade den Kuli packen wollte. „In Great Britain you say ‚bill‘. In Germany we say ‚Quittung‘ or ‚Bon‘, B-o-n!“, buchstabiert er vor. Die Frau lacht, „ah, thank you“, Giese strahlt.