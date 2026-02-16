Kino in Kirchheim: Überwältigendes Interesse an Kinofilm über die Alb
Filmemacher Dietmar Nill und erster Vorsitzender KoKi Kirchheim Günter Hörcher vor dem historischen Filmprojektor (v. l.) Foto: Ralph Scheer

Der Film „Was die Alb uns erzählt“ ist mehr als eine Dokumentation. Es ist eine Hommage an die Schwäbische Alb. Im Kommunalen Kino Kirchheim begibt man sich auf Entdeckungsreise.

„Der Film ist der absolute Renner“, freut sich Günter Hörcher, 1. Vorsitzender des Kommunalen Kinos in Kirchheim unter Teck (Koki). Regulär gibt es 85 Plätze im Kinosaal, die bei Weitem nicht ausreichen. Also schaffen die fleißigen Helferinnen und Helfer alles heran, worauf 40 weitere Gäste Platz nehmen können, wie Klappstühle und sogar Barhocker. Und auch das ist nicht genug, und zahlreiche Gäste müssen mit einem Stehplatz vorliebnehmen. Andere haben noch mehr Pech und werden direkt nach Hause geschickt.

