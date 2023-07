7 Vergnügliche Stunden im Filmpalast unter dem Sternenzelt: Der erste Abend im Kino auf der Burg war am Mittwoch ehrenamtlich Engagierten vorbehalten. Foto: Roberto Bulgrin

Jedes Jahr zur Sommerzeit verwandelt das Kommunale Kino die Esslinger Burg in einen Filmpalast unter freiem Himmel. Vom 27. Juli bis 5. August gibt es an zehn Abenden Livemusik und aktuelle Filme. Vor dem offiziellen Start lud die Stadt zum Ehrenamtstag ein.















Im Kino darf es gerne etwas spannender zugehen. Ganz so spannend, wie es das Wetter am Mittwoch zum Start der Open-Air-Kinosaison auf der Esslinger Burg gemacht hat, hätte es das Team des Kommunalen Kinos allerdings nicht gebraucht: So mancher Regenschauer ließ tagsüber wenig Gutes erwarten. Doch zum Kino gehören auch Happy Ends. Und je näher der Abend rückte, desto freundlicher blinzelte die Sonne durch die Wolken – und das Publikum kam in Scharen. Alle Jahre wieder lädt die Stadt ehrenamtlich Engagierte am Tag vor dem offiziellen Festival-Auftakt zur exklusiven Sondervorstellung ein. Und weil die Temperaturen für einen Sommertag recht kühl waren, gab’s von OB Matthias Klopfer umso wärmere Worte für alle, die sich übers Jahr in Esslingen uneigennützig einsetzen – auch fürs Kommunale Kino: „Großartig, dass wir Euch haben.“ Nach dem Tag des Ehrenamts beginnt an diesem Donnerstag mit der Komödie „Der Nachname“ das reguläre Programm im Kino auf der Burg.