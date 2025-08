Kino auf der Esslinger Burg: Fünf der fleißigen Helfer hinter den Kulissen erzählen, was sie antreibt

Fünf der fleißigen Helfer hinter den Kulissen erzählen, was sie antreibt

1 Wenn das Wetter – wie hier beim Ehrenamtsabend zum Start des Festivals – mitspielt, kommt das Publikum in Scharen ins Kino auf der Burg. Foto: Roberto Bulgrin

Elf Abende lang wird die Esslinger Burg zum Filmpalast unter freiem Himmel. Ein Heer von Ehrenamtlern sorgt dafür, dass alles wie am Schnürchen klappt.











Ein Sommer ohne Open-Air-Kino auf der Burg – für viele ist das mittlerweile unvorstellbar. Seit den frühen 90er-Jahren verwandelt das Kommunale Kino (Koki) die altehrwürdige Burganlage alle Jahre wieder für einige Tage in einen Filmpalast unter freiem Himmel. Für die Koki-Crew bedeutet ein Festival dieser Größe stets einen gewaltigen logistischen Aufwand, der fast übers ganze Jahr hinweg in allen Details geplant und vorbereitet werden will. Und wenn das Programm startet, sind rund 180 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer auf der Burg im Einsatz. Fünf von ihnen erzählen, welche Aufgaben sie übernehmen und weshalb sie sich für das Kino auf der Burg engagieren.