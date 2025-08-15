Kino auf dem Schurwald: Laue Nächte, starke Filme – das läuft beim Open-Air-Kino in Lichtenwald

1 Lichtenwald, Sommer-Open-Air-Kino beim TSV Lichtenwald – bei Sonnenuntergang füllen sich die Stuhlreihen Foto: Peter Stotz

Von 17. bis 19. August findet auf dem Gelände des TSV Lichtenwald ein sommerliches Open-Air-Kino statt. Welche Filme dort gezeigt werden.











Etliche Initiativen engagieren sich für ein reges Dorfleben in Lichtenwald. Seit etwa einem Jahr ist dabei auch ein Team, das aus dem Verein Bürgernetz Lichtenwald hervorgegangen ist, nun beim TSV Lichtenwald eine neue Heimat hat und in Zusammenarbeit mit dem Verein Kinomobil Baden-Württemberg von Sonntag, 17. bis Dienstag, 19. August, auf dem Gelände des TSV Lichtenwald ein sommerliches Open-Air-Kino anbietet.

Den Auftakt bildet der Film „Der Buchspazierer“ des Regisseurs Ngo The Chau, eine „Hommage an die Literatur, die Liebe und das Leben“, beschreiben die Veranstalter. Am Montag folgt „Die leisen und die großen Töne“, laut dem Kinoteam „berührendes und unterhaltsames Kino für eine laue Sommernacht“ unter der Regie von Emmanuel Courcol. Am Dienstag bildet die gefeierte Filmbiografie „Like a Complete Unknown“ über den Musiker Bob Dylan in den 1960er Jahren den Abschluss.

Die Filme starten gegen 21 Uhr

„Unsere Motivation ist einfach, für Lichtenwald und seine Bürger ein schönes Event vor Ort anzubieten“, sagt das Teammitglied Ute Hosch. Der TSV stellt das Gelände zur Verfügung, die Feuerwehr, der Gesangverein Frohsinn, der OGV und der Tennisclub Lichtenwald, das Kommunale Kino Esslingen und ein Lichtenwalder Handwerksbetrieb unterstützen mit Material.

Das Gelände ist ab 18.30 Uhr geöffnet, die Filme starten gegen 21 Uhr. Für kleine Speisen und Getränke wird gesorgt, zudem werden an der Kino-Bar Cocktails angeboten. 200 Sitzplätze und ein Sitzbereich im Gras sind für die Besucher vorbereitet. Der Eintritt kostet pro Abend acht Euro, Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Parkplätze sind ausgeschildert. Informationen gibt es unter: www.tsv-lichtenwald.de/open-air-kino