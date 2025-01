Kinderwagen in Flammen: Brand in Wiener Wohnhaus: Sauerstoffmaske für Katze

Brand in Wiener Wohnhaus: Sauerstoffmaske für Katze

Kinderwagen in Flammen

1 Auch eine Katze brauchte nach dem Brand medizinische Hilfe. (Handout) Foto: -/BERUFSRETTUNG WIEN/dpa

Mehrere Personen müssen nach einem Brand in Wien wegen Atemproblemen in Krankenhäusern behandelt werden. Auch ein Haustier wird medizinisch versorgt.











Wien - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Wien benötigten nicht nur 37 Menschen wegen Atemproblemen medizinische Hilfe. Auch eine Katze wurde gerettet und vor Ort mit Sauerstoff versorgt, wie die Wiener Rettung am Samstag mitteilte. Eine vierköpfige Familie sowie ein Baby mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Das Feuer war am Freitag im Treppenhaus des Wohnhauses in der österreichischen Hauptstadt ausgebrochen, als zwei Kinderwagen zu brennen begannen. Die Ursache für den Brand war vorerst nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.